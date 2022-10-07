Petrol
94.79
0.39%
Euro
18.2398
0.29%
Dolar
18.5832
0.00%
Altın
1.022
0.00%
Borsa
3571
0.48%
Bitcoin
374.516
-0.97%
BTXN Coin
10.69
-1.38%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    7 EKİM CUMA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 07.10.2022 - 10:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    7 EKİM CUMA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    14:45 Lion City – Albirex Niigata Singapur Premier Ligi Bilyoner

    16:15 Dubai – Al Ittihad BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner

    16:15 Al Fujairah – Al Ain BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner

    16:30 Zira – Shamakhi Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

    18:00 Dila Gori – Torpedo Kutaisi Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

    18:00 Voluntari – Mioveni Romanya Liga 1 Bilyoner

    18:30 Podbrezova – Ruzomberok Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner

    19:00 Ajman Club – Bani Yas BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner

    19:00 Al Jazira – Al Sharjah BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner

    19:00 Lokomotiv Zagreb – Sibenik Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner

    19:00 FC Dinamo Brest – Dnepr Mogilev Belarus Vysshaya Liga Bilyoner

    19:00 Stal Mielec – Pogon Szczecin Polonya Ekstraklasa Bilyoner

    19:10 Amstetten – Lafnitz Avusturya 1. Ligi Bilyoner

    19:10 Austria II – Grazer Avusturya 1. Ligi Bilyoner

    19:10 Kapfenberg Bulls – Rapid Wien 2 Avusturya 1. Ligi Bilyoner

    19:10 Vorwarts Steyr – St.Polten Avusturya 1. Ligi Bilyoner

    19:30 Arminia Bielefeld – Karlsruhe Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2, Bein Sports 4

    19:30 Jahn Regensburg – Greuther Fürth Almanya Bundesliga 2 Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 3

    19:30 F.Amager – Hvidovre IF Danimarka 1. Ligi Bilyoner

    19:30 Fredericia – Nykobing Danimarka 1. Ligi Bilyoner

    20:00 Adanaspor – Bandırmaspor Spor Toto 1. Lig Bein Sports 2, TRT Spor

    20:00 Gaziantep FK – Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1

    20:00 Dinamo Tiflis – Dinamo Batum Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

    20:00 Lyngby – Viborg Danimarka Süper Ligi Bilyoner

    20:00 Galatasaray Antrenman GS TV

    20:00 Türkiye – Özbekistan Ampute Dünya Kupası Yarı Final TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız

    20:30 Neuchatel Xamax – Bellinzona İsviçre Challenge Ligi Bilyoner

    21:00 Arges – Uni. Craiova Romanya Liga 1 Bilyoner

    21:00 Groningen – RKC Waalwijk Hollanda Eredivisie Bilyoner

    21:00 ADO Den Haag – Eindhoven Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

    21:00 Dordrecht – Zwolle Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

    21:00 Heracles – De Graafschap Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

    21:00 Jong Ajax – Helmond Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

    21:00 Jong AZ – NAC Breda Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

    21:00 Jong PSV – SC Telstar Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

    21:00 Jong Utrecht – Almere Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

    21:00 Oss – Maastricht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

    21:00 Roda – VVV Venlo Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

    21:00 Willem II – Den Bosch Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

    21:00 Anderlecht U23 – Virton Belçika 1. B Ligi Bilyoner

    21:00 Dender – Waasland Beveren Belçika 1. B Ligi Bilyoner

    21:15 FC Aarau – Thun İsviçre Challenge Ligi Bilyoner

    21:30 Hoffenheim – Werder Bremen Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2, Bein Sports 4

    21:30 Dornbirn – BW Linz Avusturya 1. Ligi Bilyoner

    21:30 Genoa – Cagliari İtalya Serie B Bilyoner

    21:30 Jagiellonia – Wisla Plock Polonya Ekstraklasa Bilyoner

    21:45 Antwerp – St.Truiden Belçika Pro League Tivibu Spor 3

    21:45 Bohemians 1905 – Drogheda İrlanda Premier Ligi Bilyoner

    21:45 Derry City – Finn Harps İrlanda Premier Ligi Bilyoner

    21:45 Dundalk – St. Patricks İrlanda Premier Ligi Bilyoner

    21:45 Dublin – Sligo Rovers İrlanda Premier Ligi Bilyoner

    22:00 Lyon – Toulouse Fransa Ligue 1 Bein Sports 5

    22:00 Osasuna – Valencia İspanya La Liga S Sport Plus, CBC Sport

    22:00 Maldonado – Cerro Largo Uruguay Premier Ligi Bilyoner

    22:00 Sporting Gijon – Villarreal B İspanya La Liga 2 Bilyoner

    22:00 QPR – Reading İngiltere Championship TV 8 Buçuk

    22:15 Gil Vicente – Estoril Portekiz Liga NOS Bilyoner


    İlginizi Çekebilir

    Göğüs ağrısıyla hastaneye kaldırıldı
    Dünya

    Göğüs ağrısıyla hastaneye kaldırıldı

    Kayseri'de trafikte takip ettiği husumetli kardeşini tabancayla vurdu
    3. Sayfa

    Kayseri'de trafikte takip ettiği husumetli kardeşini tabancayla vurdu

    Türk Kadını muhteşem bir yatırım stratejisi buldu!
    Advertorial

    Türk Kadını muhteşem bir yatırım stratejisi buldu!

    Görüş Bildir