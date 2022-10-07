7 EKİM CUMA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

7 EKİM CUMA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

14:45 Lion City – Albirex Niigata Singapur Premier Ligi Bilyoner

16:15 Dubai – Al Ittihad BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner

16:15 Al Fujairah – Al Ain BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner

16:30 Zira – Shamakhi Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

18:00 Dila Gori – Torpedo Kutaisi Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

18:00 Voluntari – Mioveni Romanya Liga 1 Bilyoner

18:30 Podbrezova – Ruzomberok Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner

19:00 Ajman Club – Bani Yas BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner

19:00 Al Jazira – Al Sharjah BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner

19:00 Lokomotiv Zagreb – Sibenik Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner

19:00 FC Dinamo Brest – Dnepr Mogilev Belarus Vysshaya Liga Bilyoner

19:00 Stal Mielec – Pogon Szczecin Polonya Ekstraklasa Bilyoner

19:10 Amstetten – Lafnitz Avusturya 1. Ligi Bilyoner

19:10 Austria II – Grazer Avusturya 1. Ligi Bilyoner

19:10 Kapfenberg Bulls – Rapid Wien 2 Avusturya 1. Ligi Bilyoner

19:10 Vorwarts Steyr – St.Polten Avusturya 1. Ligi Bilyoner

19:30 Arminia Bielefeld – Karlsruhe Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2, Bein Sports 4

19:30 Jahn Regensburg – Greuther Fürth Almanya Bundesliga 2 Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 3

19:30 F.Amager – Hvidovre IF Danimarka 1. Ligi Bilyoner

19:30 Fredericia – Nykobing Danimarka 1. Ligi Bilyoner

20:00 Adanaspor – Bandırmaspor Spor Toto 1. Lig Bein Sports 2, TRT Spor

20:00 Gaziantep FK – Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Dinamo Tiflis – Dinamo Batum Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00 Lyngby – Viborg Danimarka Süper Ligi Bilyoner

20:00 Galatasaray Antrenman GS TV

20:00 Türkiye – Özbekistan Ampute Dünya Kupası Yarı Final TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız

20:30 Neuchatel Xamax – Bellinzona İsviçre Challenge Ligi Bilyoner

21:00 Arges – Uni. Craiova Romanya Liga 1 Bilyoner

21:00 Groningen – RKC Waalwijk Hollanda Eredivisie Bilyoner

21:00 ADO Den Haag – Eindhoven Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

21:00 Dordrecht – Zwolle Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

21:00 Heracles – De Graafschap Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

21:00 Jong Ajax – Helmond Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

21:00 Jong AZ – NAC Breda Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

21:00 Jong PSV – SC Telstar Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

21:00 Jong Utrecht – Almere Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

21:00 Oss – Maastricht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

21:00 Roda – VVV Venlo Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

21:00 Willem II – Den Bosch Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

21:00 Anderlecht U23 – Virton Belçika 1. B Ligi Bilyoner

21:00 Dender – Waasland Beveren Belçika 1. B Ligi Bilyoner

21:15 FC Aarau – Thun İsviçre Challenge Ligi Bilyoner

21:30 Hoffenheim – Werder Bremen Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2, Bein Sports 4

21:30 Dornbirn – BW Linz Avusturya 1. Ligi Bilyoner

21:30 Genoa – Cagliari İtalya Serie B Bilyoner

21:30 Jagiellonia – Wisla Plock Polonya Ekstraklasa Bilyoner

21:45 Antwerp – St.Truiden Belçika Pro League Tivibu Spor 3

21:45 Bohemians 1905 – Drogheda İrlanda Premier Ligi Bilyoner

21:45 Derry City – Finn Harps İrlanda Premier Ligi Bilyoner

21:45 Dundalk – St. Patricks İrlanda Premier Ligi Bilyoner

21:45 Dublin – Sligo Rovers İrlanda Premier Ligi Bilyoner

22:00 Lyon – Toulouse Fransa Ligue 1 Bein Sports 5

22:00 Osasuna – Valencia İspanya La Liga S Sport Plus, CBC Sport

22:00 Maldonado – Cerro Largo Uruguay Premier Ligi Bilyoner

22:00 Sporting Gijon – Villarreal B İspanya La Liga 2 Bilyoner

22:00 QPR – Reading İngiltere Championship TV 8 Buçuk

22:15 Gil Vicente – Estoril Portekiz Liga NOS Bilyoner