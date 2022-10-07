- Haberler
- Futbol Haberleri
- 7 EKİM CUMA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
7 EKİM CUMA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
- 07.10.2022 - 10:53
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün kimin maçı var?
14:45 Lion City – Albirex Niigata Singapur Premier Ligi Bilyoner
16:15 Dubai – Al Ittihad BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
16:15 Al Fujairah – Al Ain BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
16:30 Zira – Shamakhi Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
18:00 Dila Gori – Torpedo Kutaisi Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
18:00 Voluntari – Mioveni Romanya Liga 1 Bilyoner
18:30 Podbrezova – Ruzomberok Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner
19:00 Ajman Club – Bani Yas BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
19:00 Al Jazira – Al Sharjah BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
19:00 Lokomotiv Zagreb – Sibenik Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner
19:00 FC Dinamo Brest – Dnepr Mogilev Belarus Vysshaya Liga Bilyoner
19:00 Stal Mielec – Pogon Szczecin Polonya Ekstraklasa Bilyoner
19:10 Amstetten – Lafnitz Avusturya 1. Ligi Bilyoner
19:10 Austria II – Grazer Avusturya 1. Ligi Bilyoner
19:10 Kapfenberg Bulls – Rapid Wien 2 Avusturya 1. Ligi Bilyoner
19:10 Vorwarts Steyr – St.Polten Avusturya 1. Ligi Bilyoner
19:30 Arminia Bielefeld – Karlsruhe Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2, Bein Sports 4
19:30 Jahn Regensburg – Greuther Fürth Almanya Bundesliga 2 Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 3
19:30 F.Amager – Hvidovre IF Danimarka 1. Ligi Bilyoner
19:30 Fredericia – Nykobing Danimarka 1. Ligi Bilyoner
20:00 Adanaspor – Bandırmaspor Spor Toto 1. Lig Bein Sports 2, TRT Spor
20:00 Gaziantep FK – Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
20:00 Dinamo Tiflis – Dinamo Batum Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
20:00 Lyngby – Viborg Danimarka Süper Ligi Bilyoner
20:00 Galatasaray Antrenman GS TV
20:00 Türkiye – Özbekistan Ampute Dünya Kupası Yarı Final TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız
20:30 Neuchatel Xamax – Bellinzona İsviçre Challenge Ligi Bilyoner
21:00 Arges – Uni. Craiova Romanya Liga 1 Bilyoner
21:00 Groningen – RKC Waalwijk Hollanda Eredivisie Bilyoner
21:00 ADO Den Haag – Eindhoven Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
21:00 Dordrecht – Zwolle Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
21:00 Heracles – De Graafschap Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
21:00 Jong Ajax – Helmond Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
21:00 Jong AZ – NAC Breda Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
21:00 Jong PSV – SC Telstar Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
21:00 Jong Utrecht – Almere Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
21:00 Oss – Maastricht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
21:00 Roda – VVV Venlo Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
21:00 Willem II – Den Bosch Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
21:00 Anderlecht U23 – Virton Belçika 1. B Ligi Bilyoner
21:00 Dender – Waasland Beveren Belçika 1. B Ligi Bilyoner
21:15 FC Aarau – Thun İsviçre Challenge Ligi Bilyoner
21:30 Hoffenheim – Werder Bremen Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2, Bein Sports 4
21:30 Dornbirn – BW Linz Avusturya 1. Ligi Bilyoner
21:30 Genoa – Cagliari İtalya Serie B Bilyoner
21:30 Jagiellonia – Wisla Plock Polonya Ekstraklasa Bilyoner
21:45 Antwerp – St.Truiden Belçika Pro League Tivibu Spor 3
21:45 Bohemians 1905 – Drogheda İrlanda Premier Ligi Bilyoner
21:45 Derry City – Finn Harps İrlanda Premier Ligi Bilyoner
21:45 Dundalk – St. Patricks İrlanda Premier Ligi Bilyoner
21:45 Dublin – Sligo Rovers İrlanda Premier Ligi Bilyoner
22:00 Lyon – Toulouse Fransa Ligue 1 Bein Sports 5
22:00 Osasuna – Valencia İspanya La Liga S Sport Plus, CBC Sport
22:00 Maldonado – Cerro Largo Uruguay Premier Ligi Bilyoner
22:00 Sporting Gijon – Villarreal B İspanya La Liga 2 Bilyoner
22:00 QPR – Reading İngiltere Championship TV 8 Buçuk
22:15 Gil Vicente – Estoril Portekiz Liga NOS Bilyoner