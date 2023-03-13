7 gollü maçta çılgın maçta Roma konuk ettiği Sassuolo'ya yenildi İtalya Serie A'nın 26. haftasında Roma, konuk ettiği Sassuolo'ya 4-3 kaybetti. Sarı-kırmızılılar ligde 7. yenilgisini yaşadı.

Roma, Serie A'nın 26. haftasında Sassuolo'yu ağırladı.

Konuk ekip Lauriente'nin 13 ve 18. dakikalarda attığı gollerle 0-2 öne geçti, 26'da Roma Zalewski'nin golüyle skoru 1-2'e getirdi.

45+3'te Roma'da Kumbulla ceza sahasında yaptığı hareket nedeniyle penaltıya sebep olurken direkt kırmızı kart gördü, Berardi 45+4'te Sassuolo'nun 3. golünü attı.

Dybala, 50'te harika bir şutla farkı 1'e indirse de Sassuolo, 75'te Pinamonti ile skoru 2-4'e getirdi.

90+4'te Roma'nın 3. golünü atan Wijnaldum skoru tayin etti.

Maçı 3-4 kaybeden Roma 47 puanda kaldı, Sassuolo ise puanını 33'e yükseltti.