7 gollü maçta gülen taraf Kayserispor oldu

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor, sahasında Hatayspor ile karşılaştı. 7 gole sahne olan maçta 3 puana ulaşan 4-3'lük skorla Kayserispor oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

7 gole ve 2 penaltıya sahne olan müsabakada kazanan 4-3'lük skorla Kayseri temsilcisi oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 25. dakikada penaltıdan İbrahim Akdağ, 47'de Carlos Mane, 61'de Emrah Başsan ve 68'de Uğur Demirok kaydetti.

Hatayspor'un 51. dakikada Dylan Saint-Louis, 70'te Simon Falette ve 90+3'te Mame Diouf ile bulduğu goller, Kayseri deplasmanından puan almak için yeterli olmadı.

Öte yandan Kayserispor, müsabakanın 14. dakikasında Uğur Demirok ile bir de penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından puanını 34'e yükselten Kayserispor, maç fazlası ve averajla Süper Lig'in 9. sırasında yer aldı.

Kayseri'den eli boş ayrılarak 36 puanda kalan Hatayspor ise maç fazlası ve averajla 7. sırada konumlandı.

ÖMER ERDOĞAN: “EN AZ 1 PUAN İLE AYRILMAYI DÜŞÜNÜYORDUK”

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, “Bugün maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Buradan en az 1 puan ayrılmayı düşünüyorduk. Maçın genelinde 5 sefer ceza sahamıza gelen Kayserispor’dan 4 tane gol yedik. Bir pozisyonda penaltı oldu, kalecimiz çıkardı. Bugün bireysel hataları çok yaptık ve devamında da çok ağır bir şekilde cezalandırıldık. Deplasmanda 3 gol atıp, 4 gol yiyorsanız bu düşündürücü. Buna çözüm bulmamız gerekiyor. Oyunun ofansif bölümünde üretkenliğimiz vardı, 3 gol attık, direkten dönen topumuz vardı ama ceza sahası içindeki bireysel hatalardan yediğimiz gol bize ağır bir şekilde mağlup olmamıza neden oldu” ifadelerini kullandı.

Hatalarından ders çıkaracaklarını söyleyen Erdoğan, “Çalışacağız ve devam edeceğiz. Hatalarımızdan ders çalışacağız. Futbol hata oyunudur ama bu kadar basit hata yapmamamız gerekiyor. Üzgünüz ama bir an önce toparlayıp hafta içinde oynayacağımız Antalyaspor maçının hazırlıklarına başlayacağız” diye konuştu.

"İYİ BİR MAÇ ÇIKARDIK"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, iyi maç çıkardıklarını söyleyerek, "İlk önce oyuncularımı kutluyorum. İyi bir maç çıkardılar. İlk 25 dakikada 2 penaltı kazanan bir takım. Takımın ne kadar istekli ve arzulu olduğu zaten burada görülüyor. Bir takım 2 penaltı kazanabiliyorsa demek ki oyunu öne doğru forse eden, sürekli pozisyon arayan bir takım. Penaltının birini kaçırdık ama orada hem Uğur'a hem taraftara teşekkür ediyorum. Taraftara Uğur'a sahip çıktı, o da ilerleyen dakikalarda golünü attı. 4-1'e gelen bir oyun var. Ondan sonra da 4-3'e gelen bir oyun var. Genel 90 dakikada yapmak istediklerimiz olumlu ama yeterli mi, değil. 4-1'den sonra yediğimiz 2 golde mutlaka bunun yarın takımla birlikte analizini yapacağız. Hatayspor iyi bir takım. Her an gol atabilecek oyunculara sahip ama bizim takımımızda aramıza yeni oyuncularımızın da katılmasıyla birlikte farklı şeyler ortaya koyabileceğini gösterdi. 34 puan, çok önemli bir puana ulaştık. Önümüzde Fenerbahçe ve Galatasaray maçı var. Belki oyuncuların bir kısmını 85. dakika oyunda bıraksam oyun başka yerlere giderdi" ifadelerini kullandı.

Türkiye Kupası'nda söz sahibi olmak istediklerini kaydeden Karaman, "Kupada söz sahibi olmak istiyoruz. Avrupa'ya giden en kısa yol. Ligdeki sıralama durumunu da düşünerek rakibimiz Fenerbahçe de kısa yoldan Avrupa'ya gitmeyi isteyecektir. Bizi çok zevkli bir maç bekliyor. Peşinden de Galatarasay maçı var. Bu maç 4-1 iken hemen Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarına gitmeye başladım. Fiziksel durum, sakatlık, kart var. Sarı kartları olanları oyundan aldım. Oyuncuları tebrik ediyorum. Hakem grubunu da tebrik ediyorum" dedi.





İLK YARININ ÖNE ÇIKAN ANLARI

12. dakikada Emrah Başsan'ın ara pasında topla buluşan Mane, meşin yuvarlakla rakip ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Öne çıkan kaleci Munir, gole izin vermedi.

13. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında, Onur Bulut'un ceza alanına ortasında Emre Kaplan'ın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. Uğur Demirok, penaltı vuruşundan faydalanamadı.

24. dakikada Kayserispor öne geçti. Carole'un sol kanattan içeriye açtığı ortada topa sahip olmak isteyen Emrah Başsan, rakibi Emre Kaplan ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi, bir kez daha penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan İbrahim Akdağ, topu filelerle buluşturdu: 1-0

34. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Traore'nin şutunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk devresi, Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

46. dakikada Kayserispor farkı ikiye çıkardı. Emrah Başsan sağ taraftan ceza sahasına girip topu arka direkteki Mane ile buluşturdu. Mane, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

51. dakikada Hatayspor farkı bire indirdi. Ceza sahası dışında topla buluşan Saint Louis'in düzgün vuruşunda, top filelere gitti: 2-1

62. dakikada Kayserispor, skoru 3-1'e getirdi. Kaleci Munir'in pasında topla buluşan Diouf ile girdiği ikili mücadelede İbrahim Akdağ topu çalıp pasını Gavranovic'e verdi. Gavranovic'in vuruşunda, kaleciden dönen topu Emrah Başsan ağlarla buluşturdu.

69. dakikada Kayserispor farkı 3'e yükseltti. Sol kanatta topla buluşan Abdulkadir Parmak'ın ceza alanına ortasında iyi yükselen Uğur Demirok'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 4-1

71. dakikada Hatayspor, ikinci golünü buldu. Traore, meşin yuvarlağı Falette'e aktardı. Ceza sahası dışından şutunu çeken Falette, topu ağlarla buluşturdu: 4-2

90+3. dakikada konuk ekip farkı bire indirdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Soliman'ın vuruşunda kaleye yönelen topa kafasıyla dokunan Diouf, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 4-3

Karşılaşma, Kayserispor'un 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Bilal Gölen

Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Mert Çetin, Uğur Demirok, Carole, İbrahim Akdağ (Dk. 79 Attamah), Abdulkadir Parmak (Dk. 89 Cardoso), Mane (Dk. 89 Ramazan Civelek), Emrah Başsan, Gavranovic (Dk. 79 Mustafa Pektemek), Bertolacci (Dk. 84 Kemen)

Hatayspor: Munir, Onur Ergün, Kamil Ahmet Çörekçi, Sackey, Boudjemaa (Dk. 46 El Kaabi), Lobjanidze (Dk. 70 Soliman), Traore (Dk. 76 Kamara), Emre Kaplan (Dk. 56 Falette), Burak Öksüz, Diouf, Saint Louis

Goller: Dk. 24 İbrahim Akdağ (Penaltıdan), Dk. 46 Mane, Dk. 62 Emrah Başsan, Dk. 69 Uğur Demirok (Yukatel Kayserispor), Dk. 51 Saint Louis, Dk. 71 Falette, Dk. 90+3 Diouf (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Emre Kaplan, Dk. 58 Traore (Hatayspor)