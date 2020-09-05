7 gollü maçta kazanan Trabzonspor

Trabzonspor, hazırlık maçında Rizespor'u 4-3 mağlup etti. Bordo-mavililerin gollerini, Abdülkadir Ömür (2), Nwakaeme ve Pereira attı.

Yeni sezon öncesi hazırlık maçında Ç.Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

ABDÜLKADİR'DEN 2 GOL

Trabzon'da 2 gol atan Abdülkadir Ömür, 75. dakikada sakatlandı ve kenara alındı. Milan Skoda 13. dakikada Çaykur Rizespor'u 1-0 öne geçirdi.

Trabzonspor'un yanıtı gecikmedi. 4 dakika sonra Ekuban'ın harika asistinde Abdülkadir Ömür affetmedi: 1-1. 21. dakikada Abdülkadir Ömür bir kez daha sahneye çıktı. Nwakaeme'nin soldan getirip arka direğe ortasında Abdülkadir Ömür ağları havalandırdı: 1-2.

34'te Skoda kendi ve takımı adına bir kez daha sahneye çıktı. Samudio'nun soldan ortasında Çek oyuncu iyi bir kafa vuruşuyla ağları havalandırdı, Çaykur Rizespor: 2 - Trabzonspor: 2.

42'de Nwakaeme'nin golü geldi. Joao Pereira'nın sağdan ortasında Nijeryalı penaltı noktası yakınında tek vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-3.

45'te bu kez Joao Pereira sahneye çıktı. Soldan Marlon'un arka direğe ortasında Portekizli ayak koydu ve ilk yarının skorunu ilan etti, Çaykur Rizespor: 2-4 Trabzonspor.

49'da Charziisaias'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda son olarak topa Abdullah Durak dokundu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-4.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor, sahadan 4-3 galip ayrıldı.