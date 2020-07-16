7 kulüp küme düşmenin kaldırılmasını istiyor

Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Kayserispor ve Kasımpaşa, Kulüpler Birliği'ne başvurarak küme düşmenin kaldırılmasını talep etti.

Koronavirüs nedeniyle hem ekonomik hem de mental açıdan sarsıldıklarını belirten bazı Anadolu kulüpleri, TFF'den istedikleri yanıtı alamayınca soluğu Kulüpler Birliği'nde aldı.

Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği ve Kayserispor'un ardından Kasımpaşa da Kulüpler Birliği'ne başvurarak bu sezon Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılmasını talep etti.

"21 TAKIM OLSUN DEDİK"

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, önümüzdeki sezonun 21 takımla devam etmesini istediklerini dile getirdi.

"BEŞİKTAŞ İLE FENERBAHÇE DE DESTEKLİYOR"

Mert ayıca, Süper Lig'deki 7 takımın bu yönde bir talebinin olduğunu ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da kendilerine "küme düşme olmaması" için destek verdiğini ifade etti.