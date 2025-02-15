7 sezondur skorun adı: Dusan Tadic

Haber Merkezi

Son iki yılda Türkiye'de kırılmadık rekor bırakmayan, kupalara ambargo koyan ve bu sezon yenilgisiz olan Galatasaray, Avrupa kupalarında ise adeta kayıp.

Avrupa Ligi'nde ilk sekizi garantileyeceği maçta Dinamo Kiev'e yenilerek play-off'a düşen Galatasaray, bu turda ise ummadığı bir hezimet yaşadı. Sarı kırmızılılar, AZ Alkmaar'a 4-1 yenilerek turu ateşe attı.

Sezon başından bu yana sarı kırmızılılar, Türkiye dışında kazanmayı unuttu! Okan Buruk ve ekibi finali hedeflerken, play-off'ta bozguna uğradı. Sarı kırmızılılar Avrupa Ligi'nde çıktığı 6 deplasman maçını da kazanamadı.

İŞTE BURUK'UN HOLLANDA'DAKİ HATALAR ZİNCİRİ

1. Torreira'nın cezasına rağmen Avrupa Ligi listesine Lemina'yı yazmadı! Orta sahada joker olarak kullanabileceği Lemina varken, Ahmed Kutucu'yu tercih etti.

2. Orta saha olan Berkan'ı sol stoper, sağ bek olan Jelert'i sol ön, stoper Kaan Ayhan'ı da fiziksel olarak tam hazır olmamasına rağmen orta sahada oynattı!

3. Ligde takımını Osimhen-Morata etkisiyle 3-5-2 oynatacağı için AZ deplasmanında da aynı formasyonla takımını sahaya sürdü. Barış Alper'i santrforda başlattı.

4. Sarı kartla oynayan Kaan Ayhan'ı, ağır olmasına karşın ikinci yarı AZ'nin hızlı kanat oyuncularının karşısına koyup sağ beke çekti ve kırmızı karta davetiye çıkardı.

5. Galatasaray, geçen yılki Sparta Prag maçında Kaan'ın atılmasıyla 4-1 kaybetmişti. AZ deplasmanında aynı senaryo sahnelendi, Okan Hoca kenardan izledi!

6. İstanbul'daki rövanşı düşünüp oyunu tutmak, skoru korumak adına hamle yapamadı.