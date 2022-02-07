7 Şubat Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

7 Şubat Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

20:00Kocaelispor - BolusporSpor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Max 1

20:00Radomiak Radom - Wisla PlockPolonya EkstraklasaBilyoner TV

20:30Atromitos - OFI CreteYunanistan Süper LigiBilyoner TV

22:00Tondela - BenficaPortekiz Liga NOSS Sport Plus, Bilyoner TV

22:00Eindhoven - ExcelsiorHollanda Eerste DivisieBilyoner TV

22:00 Ajax - Jong PSVHollanda Eerste DivisieBilyoner TV

22:00Jong AZ - NAC BredaHollanda Eerste DivisieBilyoner TV

22:00Jong Utrecht - HelmondHollanda Eerste DivisieBilyoner TV

22:00Roda - VolendamHollanda Eerste DivisieBilyoner TV

22:45Paris FC - AjaccioFransa Ligue 2Bein Sports 2, Bilyoner TV

22:45Salernitana - Speziaİtalya Serie AS Sport, Bilyoner TV