7 Süper Lig kulübü, PFDK'ya sevk edildi

DHA

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Samsunspor, Gaziantep FK ve Konyaspor çeşitli nedenlerle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

DİĞER KULÜPLER

Bunun yanı sıra, Galatasaray Kulübü yöneticisi Eray Yazgan, TÜMOSAN Konyasporlu futbolcu Melih Bostan, Başakşehir’den Deniz Türüç, Hatayspor oyuncusu Francisco Javier Calvo Quesada, Çaykur Rizespor yöneticisi Muhittin Sandıkçı ve Eyüpspor teknik sorumlusu Kerem Yavaş da farklı gerekçelerle disiplin kuruluna sevk edilen isimler arasında yer aldı.