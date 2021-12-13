Sivasspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor'a konuk oluyor.

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. VAR hakemi olarak Arda Kardeşler görev yapacak.

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Dimitrios, Samba, Ziya, Cofie, Fayçal, Kerem, Pedro, Max Gradel, Yatabare

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Feghouli, Diagne