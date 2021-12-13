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Sivasspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri
Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor'a konuk oluyor.
- Haber Merkezi
- 13.12.2021 - 16:47
- Güncelleme : 13.12.2021 - 17:30
Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. VAR hakemi olarak Arda Kardeşler görev yapacak.
İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Dimitrios, Samba, Ziya, Cofie, Fayçal, Kerem, Pedro, Max Gradel, Yatabare
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Feghouli, Diagne