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    Cenk Tosun, Beşiktaş ile anlaşmaya vardı mı?

    Cenk Tosun'un Beşiktaş ile anlaştığı ve İstanbul'a geleceği iddia edildi. Bu iddialar, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı.
    • 23.06.2022 - 12:51
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    Cenk Tosun, Beşiktaş ile anlaşmaya vardı mı?

    Beşiktaş'ın Cen Tosun ile ilgili girişimleri uzu zamandır devam ediyor..

    Beşiktaş, 27 Haziran'da başlayacak yeni sezon hazırlıkları öncesinde forvet transferine yoğunlaştı ve Cenk'i kadroya katmak için hızlandı.

    Cenk Tosun'u kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, 1.2 milyon Euro vererek transferi noktalamak istiyor.

    2022-2023 sezonunu riske atmak istemeyen siyah-beyazlı takım, Tosun'un imza atması için İstanbul'a gelmesini bekliyor.

    Cenk'in en geç bu hafta sonunda, ailesiyle birlikte tatilini sürdürdüğü Bodrum'dan İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması ve ardından pazartesi günü Ümraniye'de takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

    Yeniden Cenk dönemi

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz hafta Cenk Tosun'la ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Başkan Çebi, "Cenk Tosun'a her zaman kapımız açık. Öncelik hakkı olan bir oyuncu. O da iyi bir Beşiktaşlı. Bizimle olmayı arzu edecektir" ifadelerini kullanmıştı.

    Cenk Tosun, Beşiktaş ile anlaşmaya vardı mı? #1


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