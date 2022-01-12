Euro
15.4298
-1.72%
Dolar
13.4995
-2.23%
Altın
791.1810
-2.17%
Borsa
206,421.00
0.89%
Bitcoin
584.950
-0.22%
BTXN Coin
33.74
1.10%
2ºC
İstanbul
Hafif kar 2 C

    Trabzonspor'da Djaniny sakatlandı

    Trabzonspor'da Djaniny'nin, sol alt adalesinde yırtık tespit edildiği açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 12.01.2022 - 17:47
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 18:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Trabzonspor'da Djaniny sakatlandı

    Trabzonspor'un kulüp doktoru Hakan Çelik, Afrika Uluslar Kupası'na katılmak için gittiği Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın kampında sakatlanan golcü oyuncu Djaniny Semedo'nun, sol alt adalesinde yırtık tespit edildiğini duyurdu.

    KULÜP DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

    Hakan Çelik, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklamasında, "Milli takım kampı esnasında sol alt adalesinde yırtık tespit edilen Djaniny'nin bugün çekilen kontrol MR'ında ödem ve kanamanın azaldığı tespit edilmiş olup, futbolcumuzun tedavisine devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

    Trabzonspor da Djaniny sakatlandı #1


    Görüş Bildir