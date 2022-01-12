Trabzonspor'da Djaniny sakatlandı

Trabzonspor'da Djaniny'nin, sol alt adalesinde yırtık tespit edildiği açıklandı.

Trabzonspor'un kulüp doktoru Hakan Çelik, Afrika Uluslar Kupası'na katılmak için gittiği Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın kampında sakatlanan golcü oyuncu Djaniny Semedo'nun, sol alt adalesinde yırtık tespit edildiğini duyurdu.

KULÜP DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Hakan Çelik, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklamasında, "Milli takım kampı esnasında sol alt adalesinde yırtık tespit edilen Djaniny'nin bugün çekilen kontrol MR'ında ödem ve kanamanın azaldığı tespit edilmiş olup, futbolcumuzun tedavisine devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.



