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Beşiktaş - Kasımpaşa - CANLI SKOR
Süper Lig'in 34. hafta kapanış mücadelesinde Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor.
- Haber Merkezi
- 25.04.2022 - 20:29
- Güncelleme : 25.04.2022 - 21:47
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51' Batshuayi'nin golü ofsayt gerekçesiyle sayılmadı!
46' İkinci yarı oynanıyor.
İlk yarı sonucu: Beşiktaş 0-2 Kasımpaşa
45+1' Gol... Beşiktaş 0-2 Kasımpaşa (Ben Ouanes)
28' Gol... Beşiktaş 0-1 Kasımpaşa (Muleka)
5' Güven çizgiden içeri çevirdi. Doğucan kademede.
1' Maç başladı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
Beşiktaş’ın stadında saat 20.30 başlayan karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalıyor. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanıyor.
İlk 11'ler
Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Pjanic, Josef, Rıdvan, Ghezzal, Güven, Batshuayi
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Spajic, Donk, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Mortadha, Muleka