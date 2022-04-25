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    Beşiktaş - Kasımpaşa - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 34. hafta kapanış mücadelesinde Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 20:29
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 21:47
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    51' Batshuayi'nin golü ofsayt gerekçesiyle sayılmadı!

    46' İkinci yarı oynanıyor.

    İlk yarı sonucu: Beşiktaş 0-2 Kasımpaşa

    45+1' Gol... Beşiktaş 0-2 Kasımpaşa (Ben Ouanes)

    28' Gol... Beşiktaş 0-1 Kasımpaşa (Muleka)

    5' Güven çizgiden içeri çevirdi. Doğucan kademede.

    1' Maç başladı.

    Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

    Beşiktaş’ın stadında saat 20.30 başlayan karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalıyor. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanıyor.

    İlk 11'ler

    Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Pjanic, Josef, Rıdvan, Ghezzal, Güven, Batshuayi

    Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Spajic, Donk, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Mortadha, Muleka


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