Euro
15.4280
-0.99%
Dolar
13.5192
-0.46%
Altın
789.6610
-0.71%
Borsa
2,072.93
0.11%
Bitcoin
586.886
-0.08%
BTXN Coin
33.43
0.90%
5ºC
İstanbul
Açık 5 C

    Hatayspor-Galatasaray - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 21. hafta kapanış maçında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'un konuğu olacak.
    • Haber Merkezi
    • 16.01.2022 - 18:56
    • Güncelleme : 16.01.2022 - 19:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

    28' Galatasaray'da Aanholt penaltı vuruşundan yararlanamadı.

    23' Gol... Hatayspor 0-1 Galatasaray (Emre Kılınç)

    19' Galatasaray tek paslarla oyunu rakip yarı alanına yıkmak istiyor. Şu dakikalarda Hatayspor'un ilk 15 dakikadaki baskısını kırmış durumda.

    6' Oyun durdu ve geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden Ahmet Çalık alkışlarla anıldı.

    3' Sol kanattan topu alan Kerem Akturkoglu sağına çekip vuruşunu yaptı, savunmaya çarpan top kornere gitti.

    1' Maç başladı.

    Giresunspor mağlubiyetinin ardından çalkantılı bir hafta geçiren Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'le yollarını ayırmış ve bir gün sonra Domenec Torrent'i takımın başına getirmişti.

    İspanyol teknik adamla ilk maçına bugün Hatayspor karşısında çıkacak olan sarı-kırmızılıların tek amacı 3 puan almak.

    Yeni Hatay Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Hakan Ceylan.

    İLK 11'LER

    Hatayspor: Abdullah, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Onur, Ruben Riberio, Saba Lobjanidze, Kamara, Mame Diouf, Dylan

    Galatasaray: İsmail, Alpaslan, Marcao, Boey, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Emre, Halil


    Görüş Bildir