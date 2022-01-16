Hatayspor-Galatasaray - CANLI SKOR

Süper Lig'in 21. hafta kapanış maçında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'un konuğu olacak.

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28' Galatasaray'da Aanholt penaltı vuruşundan yararlanamadı.

23' Gol... Hatayspor 0-1 Galatasaray (Emre Kılınç)

19' Galatasaray tek paslarla oyunu rakip yarı alanına yıkmak istiyor. Şu dakikalarda Hatayspor'un ilk 15 dakikadaki baskısını kırmış durumda.

6' Oyun durdu ve geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden Ahmet Çalık alkışlarla anıldı.

3' Sol kanattan topu alan Kerem Akturkoglu sağına çekip vuruşunu yaptı, savunmaya çarpan top kornere gitti.

1' Maç başladı.

Giresunspor mağlubiyetinin ardından çalkantılı bir hafta geçiren Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'le yollarını ayırmış ve bir gün sonra Domenec Torrent'i takımın başına getirmişti.

İspanyol teknik adamla ilk maçına bugün Hatayspor karşısında çıkacak olan sarı-kırmızılıların tek amacı 3 puan almak.

Yeni Hatay Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Hakan Ceylan.

İLK 11'LER

Hatayspor: Abdullah, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Onur, Ruben Riberio, Saba Lobjanidze, Kamara, Mame Diouf, Dylan

Galatasaray: İsmail, Alpaslan, Marcao, Boey, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Emre, Halil