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Beşiktaş - Sivasspor - CANLI SKOR
Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, evinde Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.
- 29.08.2022 - 21:34
- Güncelleme : 29.08.2022 - 21:50
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1' Maç başladı.
Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'u konuk ediyor.
Haftanın kapanış maçı, saat 21.45'te başladı. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Beşiktaş - Sivasspor maçını beIN Sports canlı yayınlanıyor.
İlk 11'ler
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Muleka, Alli, N'Koudou, Weghorst
Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan Yeşilyurt, Caner Osmanpaşa, Goutas, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Charisis, Keita, Gradel, Yatabare, Leke James