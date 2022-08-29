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    Beşiktaş - Sivasspor - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, evinde Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.
    • 29.08.2022 - 21:34
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 21:50
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    1' Maç başladı.

    Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'u konuk ediyor.

    Haftanın kapanış maçı, saat 21.45'te başladı. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Beşiktaş - Sivasspor maçını beIN Sports canlı yayınlanıyor.

    İlk 11'ler

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Muleka, Alli, N'Koudou, Weghorst

    Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan Yeşilyurt, Caner Osmanpaşa, Goutas, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Charisis, Keita, Gradel, Yatabare, Leke James


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