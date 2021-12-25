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Galatasaray - Antalyaspor maçının ilk 11'leri
Süper Lig'de zor günler geçiren Galatasaray evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.
- Haber Merkezi
- 25.12.2021 - 14:56
- Güncelleme : 25.12.2021 - 14:58
Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Galatasaray Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Cezası devam eden Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Antalyaspor maçında saha kenarında yer alamayacak. Galatasaray, Süper Lig'de 24 puanla 12. sıraya yerleşti. Antalyaspor ise 22 puanla 14. sırada bulunuyor.
Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak ve mücadeleyi beIN Sports naklen yayınlayacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: İsmail, Oğulcan, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Aytaç, Feghouli, Halil, Kerem, Mohamed
Antalyaspor: Boffin, Floranus, Naldo, Doğukan, Güray, Mukairu, Kudriashov, Fredy, Amilton, Bünyamin, Veysel