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    Galatasaray - Antalyaspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'de zor günler geçiren Galatasaray evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2021 - 14:56
    • Güncelleme : 25.12.2021 - 14:58
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    Galatasaray - Antalyaspor maçının ilk 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Galatasaray Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

    Cezası devam eden Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Antalyaspor maçında saha kenarında yer alamayacak. Galatasaray, Süper Lig'de 24 puanla 12. sıraya yerleşti. Antalyaspor ise 22 puanla 14. sırada bulunuyor.

    Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak ve mücadeleyi beIN Sports naklen yayınlayacak.

    İLK 11'LER

    Galatasaray: İsmail, Oğulcan, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Aytaç, Feghouli, Halil, Kerem, Mohamed

    Antalyaspor: Boffin, Floranus, Naldo, Doğukan, Güray, Mukairu, Kudriashov, Fredy, Amilton, Bünyamin, Veysel

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