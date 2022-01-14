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    Beşiktaş - Gaziantep FK maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 21. haftasının açılışında Beşiktaş, Gaziantep FK'yı konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2022 - 08:34
    • Güncelleme : 14.01.2022 - 14:46
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    Beşiktaş - Gaziantep FK maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

    Beşiktaş'ın stadında oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği mücadele, beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Erkan Engin görev yapacak.

    Ligin 20. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 29 puanla 9. sırada bulunuyor. Gaziantep FK ise 31. puanla 7. sırada yer alıyor.

    MUHTEMEL 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Welinton, Rıdvan, Josef, Pjanic, Ghezzal, Emirhan İlkhan, Güven, Kenan Karaman

    Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Ertuğrul, Tosca, Merkel, Sagal, Furkan, Maxim, Yusuf, Börven, Muhammet


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