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    Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ün konuğu oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2022 - 18:58
    • Güncelleme : 18.01.2022 - 19:03
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    Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

    Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele akşam saat 20.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

    Zorlu karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan N'Koudou, Umut Meraş ve Mert Günok kadroda olmayacak olan isimler. Karagümrük'te takımın önemli isimlerinden Lucas Biglia ve Zukanovic cezalı. Ahmed Musa da milli takımda bulunduğu için forma giyemeyecek.

    İLK 11'LER

    Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Balkovec, Adnan Uğur, Jimmy Durmaz, Bistrovic, Emre Mor, Karamoh, Borini

    Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Oğuzhan, Larin, Batshuayi


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