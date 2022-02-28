Süper Lig'de gol krallığı yarışı

Süper Lig'de 27. hafta maçları oynanırken, gol krallığında geçmiş sezonlara nazaran oyuncular daha az gol kaydetti.

Süper Lig'de birbirinden çekişmeli maçlar oynanırken, Trabzonspor şampiyonluğa emin adımlarla yürüyor.

Bu sezon 3 büyüklerin çöküş yaşamasıyla birlikte Anadolu ekipleri ciddi bir çıkış yakaladı.

Konyaspor, Trabzonspor'un ardından zirve yarışını sürdürmeye çalışıyor.

4 OYUNCU 12 GOLLE YARIŞIYOR

Bu sezon gol krallığında da yarış sürüyor. Ancak geçmiş sezonlara göre gol sayılarında ciddi bir düşüş var.

İlk 4 sırada bulunan oyuncuların tamamı 12 gol kaydetti. Bu isimler; Hatayspor'dan Kaabi, Karagümrükten Pesic, Trabzonspor'dan Cornelius ve Kasımpaşa'dan Umut Bozok.

BATSHUAYI 1 GOLLE GERİDE

Bu isimleri 11 gol ile Beşiktaş'tan Micy Batshuayi takip ediyor. 6,7,8 ve 9. sırada 10 golle Kayserispor'dan Mame Thiam, Adana Demirspor'dan Mario Balotelli, Hatayspor'dan Mame Diouf ve Adana Demirspor'dan Assombalonga yer alıyor.