Galatasaray'da 2 futbolcu koronavirüse yakalandı

Galatasaray'da Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ün Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da koronavirüs vakaları artıyor.

Sarı-kırmızılılarda kaleci Fatih Öztürk ve savunma oyuncusu Alpaslan Öztük'ün koronavirüs testleri pozitif çıktı. İki oyuncunun da karantina sürecinin başladığı açıklandı.





VAN AANHOLT DA POZİTİF

Öte yandan, Galatasaray'da sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt'un da Hollanda'da yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmış ve izolasyon süreci başlamıştı.



