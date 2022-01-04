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    Galatasaray'da 2 futbolcu koronavirüse yakalandı

    Galatasaray'da 2 futbolcu koronavirüse yakalandı

    Galatasaray'da Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ün Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2022 - 09:52
    • Güncelleme : 04.01.2022 - 10:29
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    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da koronavirüs vakaları artıyor.

    Sarı-kırmızılılarda kaleci Fatih Öztürk ve savunma oyuncusu Alpaslan Öztük'ün koronavirüs testleri pozitif çıktı. İki oyuncunun da karantina sürecinin başladığı açıklandı.

    Galatasaray da 2 futbolcu koronavirüse yakalandı #1

    VAN AANHOLT DA POZİTİF

    Öte yandan, Galatasaray'da sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt'un da Hollanda'da yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmış ve izolasyon süreci başlamıştı.

    Galatasaray da 2 futbolcu koronavirüse yakalandı #2

    Galatasaray da 2 futbolcu koronavirüse yakalandı #3


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