Petrol
107.96
1.24%
Euro
16.36
0.23%
Dolar
14.79
0.60%
Altın
913.93
-0.36%
Borsa
2144
0.50%
Bitcoin
615.935
1.35%
BTXN Coin
39.09
-0.02%
Bitexen
2ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 2 C

    Beşiktaş - Hatayspor - CANLI SKOR

    Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Hatayspor'u konuk ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2022 - 19:02
    • Güncelleme : 19.03.2022 - 19:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

    3' Rachid Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunu ön direkte Sam Adekugbe karşıladı.

    2' Sağ kanattan topu alan Rachid Ghezzal sağ ayağıyla arka direğe iyi ortaladı, o bölgede Larin müsait pozisyonda vuruşunu yaptı top yandan auta gitti.

    1' Maç başladı.

    Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Hatayspor ile karşı karşıya geliyor.

    İnönü Stadı'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetiyor. Beşiktaş - Hatayspor karşılaşmasını beIN Sports canlı yayınlıyor.

    Ligin 29. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, 45 puanla 8. sırada bulunuyor.

    Sezonun 28. haftasında Medipol Başakşehir ile evinde 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray yenilgisiyle son 2 haftadan bir puan çıkarabildi.

    Süper Lig'de şu ana kadar 46 puan toplayan Hatayspor ise 6. sırada yer alıyor.

    İLK 11'LER

    Beşiktaş: Emre, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Can, Ghezzal, Güven, Larin, Batshuayi.

    Hatayspor: Munir, Kamil, Sackey, Burak, Samuel, Onur, Ribeiro, Boudjemaa, Lobjanidze, El Kaabi, Diouf.


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!

    Pedri: Hiç böyle baskı görmemiştim
    Futbol

    Pedri: Hiç böyle baskı görmemiştim

    Resmi Gazete 18 Mart 2022 Cuma | Resmi Gazete bugünün kararları
    Gündem

    Resmi Gazete 18 Mart 2022 Cuma | Resmi Gazete bugünün kararları

    Görüş Bildir