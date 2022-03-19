Beşiktaş - Hatayspor - CANLI SKOR

Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Hatayspor'u konuk ediyor.

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3' Rachid Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunu ön direkte Sam Adekugbe karşıladı.

2' Sağ kanattan topu alan Rachid Ghezzal sağ ayağıyla arka direğe iyi ortaladı, o bölgede Larin müsait pozisyonda vuruşunu yaptı top yandan auta gitti.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Hatayspor ile karşı karşıya geliyor.

İnönü Stadı'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetiyor. Beşiktaş - Hatayspor karşılaşmasını beIN Sports canlı yayınlıyor.

Ligin 29. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, 45 puanla 8. sırada bulunuyor.

Sezonun 28. haftasında Medipol Başakşehir ile evinde 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray yenilgisiyle son 2 haftadan bir puan çıkarabildi.

Süper Lig'de şu ana kadar 46 puan toplayan Hatayspor ise 6. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Emre, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Can, Ghezzal, Güven, Larin, Batshuayi.

Hatayspor: Munir, Kamil, Sackey, Burak, Samuel, Onur, Ribeiro, Boudjemaa, Lobjanidze, El Kaabi, Diouf.