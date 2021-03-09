Galatasaray'da Belhanda krizi

Younes Belhanda'nın Sivasspor maçı sonrası, "Yöneticiler sosyal medyaya bakacağına zeminle ilgilenmeli" demesi, bazı yöneticileri rahatsız etti.

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Sivasspor'u konuk eden Galatasaray, rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı.

Karşılaşmanın ardından röportaj veren Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın, yönetime yaptığı zemin eleştirisi tercüman tarafından çevrilmemişti.

“Yöneticiler, Instagram ve Twitter’da dolaşmak yerine zeminle ilgilenmeliler.” diyen 31 yaşındaki oyuncunun bu sözleri, yönetimi rahatsız etti.

'KADRO DIŞI BIRAKALIM'

Bazı yöneticiler oyuncunun hemen cezalandırılmasını, hatta kadro dışı bırakılmasını talep etse de Başkan Mustafa Cengiz'in, Fatih Terim’in vereceği reaksiyonu düşünerek şimdilik bir adım atmadığı belirtildi.

Belhanda’nın sözlerini saygısızlık olarak yorumlayan idarecilerin, futbolcu ile sözleşme uzatma görüşmelerinin durdurulması yönünde düşünceleri de bulunuyor.

1.5 MİLYON EUROYU KABUL ETMEDİ

Pandemi nedeniyle oyuncuların genelinde yapılan indirime karşı çıkan ve bunu kabul etmeyen Belhanda’nın, sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması da ayrı bir sorun olarak sarı-kırmızılıların karşısına çıkıyor.

3 milyon 350 bin euro net para kazanan, ayrıca bonusları da bulunan futbolcuya yeni sözleşme için yönetim 1.5 milyon euro önermiş ancak Belhanda, bu teklifi kabul etmemişti.

Belhanda'nın yönetime yaptığı eleştirilerin perde arkası HABERİ