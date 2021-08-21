Gaziantep FK-Beşiktaş - CANLI SKOR

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep ile karşı karşıya geliyor.

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50' Ghezzal sağ kanattan ortayı yaptı, arka direkte Larin vuruşunu yaptı ama top kaleci Günay'da kaldı.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Gaziantep FK 0-0 Beşiktaş

43' Kitsiou ceza sahası dışı sağ çaprazında yerde kaldı, oyun devam etti.

37' N'Koudou sol çaprazdan ceza alanına girip topu yerden içeriye çevirdi ama savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

21' Ceza sahası dışı sağ çaprazından Ghezzal sert bir şut çekti, top kaleci Günay'da kaldı.

19' Mendyle sol kanattan yerden ortaladı, savunmadan seken top korner çıktı.

13' Dicko sol kanatta son çizgide topu kontrol etmek istedi ama başaramadı. Aut

3' Gaziantep FK'de Mendyl sarı kart gördü.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'ya konuk oluyor.

Kalyon Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.45'te başladı. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Jefferson, Ertuğrul, Recep, Figueiredo, Mendyl, Merkel, Kitsiou, Dicko

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Salih, Atiba, N'Koudou, Kenan