Beşiktaş - Antalyaspor - CANLI SKOR

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, evinde Antalyaspor'u ağırlıyor.

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48' Sağ kanattan Pjanic şık hareketlerle içeriye girmek istedi ancak pozisyonunu kaybedince geriye dönmek zorunda kaldı.

46' Vodafone Park'ta ikinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Beşiktaş 0-0 Antalyaspor

37' Sağ kanattan topu alan Alex Teixeira içeriye ortasını yaptıı ancak savunmada Naldo topu uzaklaştırdı.

22' Sol kanattan topu alan Rıdvan, ceza yayı üzerindeki Emirhan'a gönderdi onun vuruşu kaleci için kolay bir top oldu.

20' Antalyaspor'da Veysel Sarı, savunma arkasına sarkan Luiz Adriano'yu düşündü ancak savunmada Vida araya girdi.

14' Poli'nin savunma arkasına attığı topa Ndao hareketlendi ancak Ersin yine kalesini zamanında terk edip tehlikeyi uzaklaştırdı.

8' Beşiktaş geriden hazırlık paslarıyla Antalya savunmasında boşluk arıyor.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş'ın stadında oynanan ve saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

Bitigen'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Osman Gökhan Bilir yapıyor. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Pjanic, Can, Rıdvan, Emirhan, Teixeira, Batshuayi

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Fernando, Poli, Fredy, Doğukan, Ndao, Luiz Adriano