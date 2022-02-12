Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında, Trabzonspor sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Peki Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

Spor Toto Süper Lig'de futbol heyecanı, 25. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Süper Lig'in 25. haftasında lider Trabzonspor sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.

Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren bu maçta Abdullah Avcı'nın öğrencileri, 3 puanı alarak liderliğini sağlamlaştırmak istiyor.

Konyaspor ise galibiyet alarak zirveye bir adım daha yaklaşmak ve yarışın sonuna kadar mücadele etmek istiyor.

Bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise Trabzonspor - Konyaspor maçının yayın saati ve yayınlanacağı kanalı öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

Peki Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Konyaspor maçı, 13 Şubat 2022 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak ve Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

Hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği mücadele, BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.