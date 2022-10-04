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Arda Turan ayağıyla basket attı
Galatasaray'da futbolu bırakan Arda Turan, basketbol sahasında ayağıyla basket attığı görüntüleri paylaştı.
- 04.10.2022 - 20:43
Galatasaray'da oynadığı dönemde taraftarın bağrına bastığı Arda Turan, Avrupa'nın birçok takımına transfer olmuştu.
Barcelona gibi dünya devlerinde forma giyen milli oyuncu, yeniden Türkiye'ye dönmüş ve Galatasaray forması giymişti.
Son dönemde oynadığı futbol beğenilmeyen Turan, takıma katkılı olamayacağını anlamış ve geçtiğimiz haftalarda futbolu bırakmıştı.
Ayağıyla basket attı
Futbolculuktan sonra ne yapacağı merak edilen yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Arda, yaptığı paylaşımda ayağıyla basket attığı anları takipçilerine gösterdi. Turan paylaşımında, "Trabzon'da balığı hak ettim" ifadelerini kullandı.