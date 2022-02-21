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    Süper Lig'de puan durumu

    Süper Lig'de puan durumu

    Süper Lig'in 26. haftası Göztepe - Galatasaray maçıyla sona erdi. Ligde puan durumu bu maçla birlikte son halini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 23:42
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    Süper Lig2in 26. haftasında Galatasaray, haftanın kapanış maçında Göztepe'yi 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

    Sarı-kırmızılılar 6 maç aradan sonra galibiyetle tanışıp, puanını 32'ye yükseltti.

    Lider Trabzonspor, Alanyaspor'u 4-0 mağlup ederek 63 puana yükseldi. Lider Trabzonspor'un en yakın rakibi Konyaspor ise Kasımpaşa ile 4-4 berabere kaldı ve iki puandan oldu.

    Beşiktaş ise Altay'ı tek golle mağlup edip, 41 puanla 6. sırada yer aldı. Fenerbahçe de Hatayspor'u 2-0 mağlup ederek 43 puanla 5. sıraya yerleşti.

    Ligde oynanan tüm maçlarla birlikte puan durumu son halini aldı.

    SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

    Süper Lig de puan durumu #1

    GELECEK HAFTANIN FİKSTÜRÜ

    Süper Lig de puan durumu #2


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