Beşiktaş-Kasımpaşa - CANLI SKOR

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

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49' Atiba'nın enfes şutunda aynı güzellikle çıkarttı Ramazan...

İlk yarı sonucu: Beşiktaş 1-0 Kasımpaşa

45+2' Gol... Beşiktaş 1-0 Kasımpaşa (Mensah)

45' Ceza alanı dışından sol ayağıyla kaleyi deneyen Rosier'nin şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

39' İkili mücadelelerde sertliğin dozajı artmaya başladı. Üst üste çalan faul düdükleriyle oyun sık sık duraklamaya başladı.

34' Kasımpaşa bu bölümde oldukça etkili pas yapıyor. Beşiktaş rakibini geride karşılıyor.

26' Kasımpaşa'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası arka direkte oluşan karambolde Fode Koita vuruş imkanı bulamadı, top kaleci Utku'da kaldı.

11' Kasımpaşa'da sakatlanan Gilbert Koomson yerini Kevin Varga'ya bıraktı.

4' Dorukhan'ın pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Rosier için ofsayt bayrağı kalktı.

1' Maç başladı.

Başakşehir ve Fenerbahçe galibiyetleriyle şampiyonluk yarışına ortak olan Beşiktaş, Kasımpaşa'yı da yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

Vodafone Park'ta saat 19.30'da başlayan mücadeleyi, hakem Bahattin Şimşek yönetiyor. Şimşek'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Çetin. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

11'LER

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Atiba, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, Nkoudou, Aboubakar

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Yusuf, Tirpan, Carius, Hajradinovic, Koita, Koomson, Hodzic