Sivasspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray, Avrupa'dan moralli dönmesiyle birlikte lige de ağırlığını koymak istiyor. Sarı-kırmızılılar Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor'a konuk olacak.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. VAR hakemi olarak Arda Kardeşler görev yapacak.

MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal; Ziya, Goutas, Caner Osmanpaşa, Samba Camara; Fajr, Cofie, Kerem Atakan Kesgin; Henrique, Gradel, Yatabare

Galatasaray: Muslera; Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt; Taylan, Berkan; Morutan, Halil, Kerem; Diagne

