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    Sivasspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Galatasaray, Avrupa'dan moralli dönmesiyle birlikte lige de ağırlığını koymak istiyor. Sarı-kırmızılılar Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor'a konuk olacak.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2021 - 08:45
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 12:08
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    Sivasspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

    Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. VAR hakemi olarak Arda Kardeşler görev yapacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Sivasspor: Ali Şaşal; Ziya, Goutas, Caner Osmanpaşa, Samba Camara; Fajr, Cofie, Kerem Atakan Kesgin; Henrique, Gradel, Yatabare

    Galatasaray: Muslera; Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt; Taylan, Berkan; Morutan, Halil, Kerem; Diagne

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