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Sivasspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Galatasaray, Avrupa'dan moralli dönmesiyle birlikte lige de ağırlığını koymak istiyor. Sarı-kırmızılılar Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor'a konuk olacak.
- Haber Merkezi
- 13.12.2021 - 08:45
- Güncelleme : 13.12.2021 - 12:08
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. VAR hakemi olarak Arda Kardeşler görev yapacak.
MUHTEMEL 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal; Ziya, Goutas, Caner Osmanpaşa, Samba Camara; Fajr, Cofie, Kerem Atakan Kesgin; Henrique, Gradel, Yatabare
Galatasaray: Muslera; Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt; Taylan, Berkan; Morutan, Halil, Kerem; Diagne