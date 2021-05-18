Euro
10.2028
0.92%
Dolar
8.3523
0.49%
Altın
501.73
0.56%
Borsa
1.46
0.37%
Bitcoin
366.524
3.38%
EXEN Coin
41.42
4.09%
18ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 18 C
    Antalyaspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Antalyaspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş kozlarını, İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda paylaşacak.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2021 - 19:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile İzmir'de karşı karşıya gelecek.

    Siyah-beyazlıların lig şampiyonluğunu ilan ettiği Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

    Hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği karşılaşma A Spor'dan canlı ve şifresiz yayınlanacak.

    İLK 11’LER

    Antalyaspor: Boffin, Naldo, Nuri, Podolski, Kudriashov, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan (C), Veysel

    Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Nsakala, Domagoj Vida, Welinton, Valentine Rosier, Necip Uysal, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Cyle Larin

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir