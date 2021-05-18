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Antalyaspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş kozlarını, İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda paylaşacak.
- Haber Merkezi
- 18.05.2021 - 19:55
Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile İzmir'de karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlıların lig şampiyonluğunu ilan ettiği Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.
Hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği karşılaşma A Spor'dan canlı ve şifresiz yayınlanacak.
İLK 11’LER
Antalyaspor: Boffin, Naldo, Nuri, Podolski, Kudriashov, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan (C), Veysel
Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Nsakala, Domagoj Vida, Welinton, Valentine Rosier, Necip Uysal, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Cyle Larin