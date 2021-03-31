Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri

TFF, Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Halil Umut Meler, üst üste 2 karşılaşmada Beşiktaş'ın maçını yönetecek.

Milli maç arasının ardından gözler Süper Lig maçlarına çevrildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, ligin 32. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı.

YALÇIN İSTEMİYORUM DEDİ, YİNE VERİLDİ

Açıklanan hakemler arasında en dikkat çeken detay ise Halil Umut Meler oldu.

1-1 biten Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yöneten Meler, üst üste ikinci kez siyah-beyazlıların maçına atandı.

Hatırlanacağı gibi Sergen Yalçın, derbinin ardından "Bir daha Halil Umut Meler'i Beşiktaş maçına vermeyin." demişti.

Haftanın hakemleri:

Sivasspor-Trabzonspor: Mete Kalkavan

Hatayspor-Galatasaray: Fırat Aydınus

Kasımpaşa-Beşiktaş: Halil Umut Meler

Fenerbahçe-Denizlispor: Cüneyt Çakır

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