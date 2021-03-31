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    Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri

    Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri

    TFF, Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Halil Umut Meler, üst üste 2 karşılaşmada Beşiktaş'ın maçını yönetecek.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2021 - 12:36
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 13:02
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    Milli maç arasının ardından gözler Süper Lig maçlarına çevrildi.

    Türkiye Futbol Federasyonu, ligin 32. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı.

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    Açıklanan hakemler arasında en dikkat çeken detay ise Halil Umut Meler oldu.

    1-1 biten Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yöneten Meler, üst üste ikinci kez siyah-beyazlıların maçına atandı.

    Hatırlanacağı gibi Sergen Yalçın, derbinin ardından "Bir daha Halil Umut Meler'i Beşiktaş maçına vermeyin." demişti.

    Haftanın hakemleri:

    Sivasspor-Trabzonspor: Mete Kalkavan
    Hatayspor-Galatasaray: Fırat Aydınus
    Kasımpaşa-Beşiktaş: Halil Umut Meler
    Fenerbahçe-Denizlispor: Cüneyt Çakır

    DİĞER MAÇLARIN HAKEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

    Süper Lig de 32. haftanın hakemleri #1



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