Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması

Beşiktaş, Giresunspor maçında sakatlanan Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan hakkında açıklama yaptı.

Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği maçta kazanan 1-0'lık skorla Beşiktaş olmuştu.

Saiss, maç başında sakatlandı

Maçın 13. dakikasında Romain Saiss, topu uzaklaştırmak isterken kendini bir anda yere bırakarak sakatlandı. Saiss, yerini Emrecan Uzunhan'a bırakmıştı.

Emrecan, maça sakat halde devam etti

Karşılaşmanın son dakikalarında Emrecan Uzunhan da sakatlık yaşamıştı. Genç oyuncu, mücadeleye sakat sakat devam etmişti.

Beşiktaş; iki oyuncusunun sakatlığı için açıklama yayınladı.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama; "Futbol A Takımımızın Giresunspor ile oynadığı müsabakada sol uyluk üst adalesinde ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Romain Saiss’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde vastus lateralis adalesinde gerilme ve ödem, aynı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Emrecan Uzunhan’ın biseps femoris adelesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Romain Saiss ile Emrecan Uzunhan’ın tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır."