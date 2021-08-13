Beşiktaş-Rizespor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'de 2021-22 sezonunun açılış maçında son şampiyon Beşiktaş, evinde Rizespor'u ağırlıyor.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu açılış maçında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Ligde geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan ve yeni yıl öncesinde kadrosunun büyük bölümünü korumayı başaran siyah-beyazlılar, lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Beşiktaş'ta sakatlık geçiren Tyler Boyd'un yanı sıra karantina süreci devam eden Alex Teixeira maç kadrosunda yer almıyor.

MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Salih, Gökhan, Atiba Hutchinson, Larin, Kenan

Rizespor: Gökhan, G. Gönül, Holmen, Selim, Melnjak, Baiano, Sabo, Alper, Mendes, Umar, Remy