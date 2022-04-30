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    Trabzonspor - Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri

    Trabzonspor - Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'de zorlu maraton Trabzonspor'un Antalyaspor'u ağırlamasıyla sona erebilir. 1 puan bordo-mavilileri şampiyon yapacak.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 30.04.2022 - 09:41
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    Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk edecek.

    Bordo-mavililerin stadında saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek ve mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Spor Toto Süper Lig'de bitime 4 hafta kala Trabzonspor 76 puanla ilk sırada yer alırken şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak.

    Muhtemel 11'ler

    Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Vitor Hugo, Ahmetcan, Denswil, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Visca, Djaniny, Cornelius

    Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Fernando, Poli, Doğukan, Luiz Adriano, Ndao, Haji Wright


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