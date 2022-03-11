Haberler

Futbol Haberleri

Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de lider konumunda olan Trabzonspor, ligin 29. haftasında küme düşme potasındaki Göztepe'yi konuk edecek. Peki Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?