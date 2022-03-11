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    Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Spor Toto Süper Lig'de lider konumunda olan Trabzonspor, ligin 29. haftasında küme düşme potasındaki Göztepe'yi konuk edecek. Peki Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2022 - 14:02
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    Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda futbol heyecanı, 29. hafta karşılaşmaları ile devam edecek.

    Bu kapsamda 67 puanla lider konumunda olan Trabzonspor, 29. hafta maçında kümede kalma mücadelesi veren İzmir ekibi Göztepe ile karşılaşacak.

    Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Vitor Hugo ile cezalı Tymoteusz Puchacz, takımda yer alamayacak.

    Ligde en yakın rakibi Konyaspor'un 15 puan önünde lider durumda bulunarak şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, sahadan 3 puanla ayrılarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor.

    Takımını desteklemek futbolseverler ise Trabzonspor - Göztepe maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanalı öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

    Peki, Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte TS'nin muhtemel 11'i...

    TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Trabzonspor - Göztepe maçı, 12 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak ve Medical Park Stadı'nda oynanacak.

    Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11

    Bordo-mavililerin Göztepe karşısındaki muhtemel 11'i ise şöyle:

    Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Denswil, İsmail, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Nwakaeme, Visca, Cornelius


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