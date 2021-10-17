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- Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 17.10.2021 - 08:55
- Güncelleme : 17.10.2021 - 09:08
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
Ligde son 3 maçını kazanarak milli araya lider giren sarı-lacivertliler, takipçisi Trabzonspor'u da yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.
Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 19 puanla lider girerken, Trabzonspor 18 puanla 2. sırada yer alıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Edgar Ie, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Berat Özdemir, Manolis Siopis, Abdülkadir Ömür, Tasos Bakasetas, Anthony Nwakaeme, Andreas Cornelius
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Marcel Tisserand, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Luiz Gustavo, Bright Osayi-Samuel, Jose Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Diego Rossi, Mesut Özil, Mergim Berisha