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    1. Lig'de puan durumu

    Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta, oynanan 2 maçla tamamlandı. İşte puan durumu ve haftanın maçları...
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2022 - 17:04
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    1. Lig'de puan durumu

    Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta, oynanan 2 maçla tamamlandı.

    Haftanın son müsabakalarında Eyüpspor ile Menemenspor 1-1 berabere kaldı, Bandırmaspor ise Altınordu'yu 2-0 mağlup etti.

    Konuk ettiği Bursaspor'u 2-1 yenen Ankaragücü, puanını 52'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

    HAFTANIN SONUÇLARI

    1. Lig de puan durumu #1

    PUAN DURUMU

    1. Lig de puan durumu #2

    GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

    1. Lig de puan durumu #3


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