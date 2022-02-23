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1. Lig'de puan durumu
Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta, oynanan 2 maçla tamamlandı. İşte puan durumu ve haftanın maçları...
- Haber Merkezi
- 23.02.2022 - 17:04
Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta, oynanan 2 maçla tamamlandı.
Haftanın son müsabakalarında Eyüpspor ile Menemenspor 1-1 berabere kaldı, Bandırmaspor ise Altınordu'yu 2-0 mağlup etti.
Konuk ettiği Bursaspor'u 2-1 yenen Ankaragücü, puanını 52'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
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