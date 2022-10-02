Beşiktaş - Fenerbahçe - CANLI SKOR

Süper Lig'in 8. haftasında derbi maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

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İlk yarı sonucu: Beşiktaş 0-0 Fenerbahçe

45' Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, İrfan Can'a faul yaptı. İtirazları sebebiyle sarı kart gördü.

44' Arthur Masuaku'nun kullandığı köşe vuruşunu ceza sahası içinde Wout Weghorst'tan önce Serdar Aziz uzaklaştırdı.

42' Miguel Crespo, orta alanda Salih'e yaptığı faul sebebiyle sarı kart gördü.

40' Fenerbahçe'nin rakip yarı alanın ortalarında kazandığı serbest vuruşu İrfan Can ortaladı. Saiss defansta hata yapmadı.

36' Enner Valencia, savunma arkasına sarkan Pedro'yu düşündü ama savunmada Tayyip Talha araya girdi.

34' Soldan Salih Uçan'ın pasıyla son çizgide topla buluşan Dele Alli çaprazdan vuruşunu yaptı ama kaleci Altay gole izin vermedi.

32' Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Pedro, Valencia'ya derin bir pas gönderdi. Valencia sol çaprazdan vuruşunu yaptı ama Ersin gole izin vermedi.

31' Arthur Masuaku'nun ceza sahasına gönderdiği topu savunma karşıladı. Dönen topu Salih doldurdu. Tayyip Talha'nın kafa vuruşu yandan auta gitti.

27' İrfan Can'ın ön direğe gönderdiği topa Willian Arao kafayı vurdu Josef de Souza'dan kritik bir müdahale geldi. Sonrasında top kaleci Ersin'de kaldı.

27' Miguel Crespo'nun ceza sahasına gönderdiği topu Muleka kornere çeldi.

21' Ferdi'nin pasıyla yay üzerinde vuruşunu yapan Crespo Ersin'i geçemedi. Dönen topu Valencia tamamlamak istedi ama onun için ofsayt bayrağı havaya kalktı.

20' Soldan Muleka'nın ceza sahasına gönderdiği topu Wout Weghorst tamamlamak istedi ama bu vuruş yandan auta gitti.

16' GOL GEÇERSİZ! Wout Weghorst'un attığı GOL ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

12' Jackson Muleka'nın ceza sahasına gönderdiği topu Wout Weghorst'tan önce Altay kontrol etti.

9' Enner Valencia'nın ceza sahası dışından yaptığı sert şut az farkla dışarı gitti.

8' Dele Alli, savunma arkasına sarkan Nathan Redmond'ı düşündü ama Redmond için ofsayt bayrağı havada.

3' Soldan Masuaku'nun ceza sahasına gönderdiği topu Gustavo Henrique karşıladı.

1' İlk atak Fenerbahçe'den. Soldan Valencia'nın içeriye çevirdiği topu Souza kornere çeldi. Soldan İrfan Can'ın kullandığı köşe vuruşunu savunma karşıladı.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 8. haftası dev bir mücadeleye sahne oluyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını Dolmabahçe'de paylaşıyor.

Saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalıyor. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Serkan Ok yapıyor. Mücadele beIN SPORTS'tan yayınlanıyor.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Josef, Salih, Alli, Muleka, Redmond, Weghorst

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Gustavo Henrique, Szalai, Serdar Aziz, İrfan Can, Arao, Crespo, Lincoln, Pedro, Valencia