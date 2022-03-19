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    Beşiktaş - Hatayspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Hatayspor'u konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2022 - 18:02
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    Beşiktaş - Hatayspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

    İnönü Stadı'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Beşiktaş - Hatayspor karşılaşmasını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Ligin 29. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, 45 puanla 8. sırada bulunuyor.

    Sezonun 28. haftasında Medipol Başakşehir ile evinde 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray yenilgisiyle son 2 haftadan bir puan çıkarabildi.

    Süper Lig'de şu ana kadar 46 puan toplayan Hatayspor ise 6. sırada yer alıyor.

    İLK 11'LER

    Beşiktaş: Emre, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Can, Ghezzal, Güven, Larin, Batshuayi.

    Hatayspor: Munir, Kamil, Sackey, Burak, Samuel, Onur, Ribeiro, Boudjemaa, Lobjanidze, El Kaabi, Diouf.


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