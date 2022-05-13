Fenerbahçe - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda futbol heyecanı, 37. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Teknik direktör İsmail Kartal ile iyi bir uyum yakalayan Fenerbahçe, 37. hafta maçında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Bu sezon ligi ikinci sırada bitirmek isteyen sarı lacivertliler, son iki haftada Karagümrük ve Yeni Malatyaspor maçlarını kayıpsız geçmek istiyor.

İki takımın taraftarları ise Fenerbahçe - Karagümrük maçının tarih ve saat bilgisini öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

Öte yandan Fenerbahçe - Karagümrük maçı biletlerinin satışa çıkıp çıkmadığı da merak ediliyor.

Peki Fenerbahçe - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

Fenerbahçe - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçı, 15 Mayıs 2022 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak ve Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.

Futbolseverler, BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Zorlu maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile Kemal Yılmaz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Burak Şeker.

Bilet fiyatları

Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçının bilet fiyatları ise şu şekilde: