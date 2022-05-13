Petrol
110.29
2.64%
Euro
16.01
-0.75%
Dolar
15.40
0.61%
Altın
902.61
-0.99%
Borsa
2391
-2.57%
Bitcoin
484.441
7.21%
BTXN Coin
15.62
19.23%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Fenerbahçe - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2022 - 15:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda futbol heyecanı, 37. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

    Teknik direktör İsmail Kartal ile iyi bir uyum yakalayan Fenerbahçe, 37. hafta maçında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

    Bu sezon ligi ikinci sırada bitirmek isteyen sarı lacivertliler, son iki haftada Karagümrük ve Yeni Malatyaspor maçlarını kayıpsız geçmek istiyor.

    İki takımın taraftarları ise Fenerbahçe - Karagümrük maçının tarih ve saat bilgisini öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

    Öte yandan Fenerbahçe - Karagümrük maçı biletlerinin satışa çıkıp çıkmadığı da merak ediliyor.

    Peki Fenerbahçe - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

    Fenerbahçe - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçı, 15 Mayıs 2022 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak ve Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.

    Futbolseverler, BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

    Zorlu maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile Kemal Yılmaz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Burak Şeker.

    Bilet fiyatları

    Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçının bilet fiyatları ise şu şekilde:

    Fenerbahçe - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1


    İlginizi Çekebilir

    Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 14 Mayıs Şarkılar Bizi Söyler konukları
    Medya

    Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 14 Mayıs Şarkılar Bizi Söyler konukları

    Thomas Walker Arnold'un İslamın Yayılış Tarihi kitabı
    Kitap

    Thomas Walker Arnold'un İslamın Yayılış Tarihi kitabı

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.
    Bitbot

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.

    Görüş Bildir