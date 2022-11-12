Petrol
95.78
2.25%
Euro
19.2202
1.95%
Dolar
18.5449
0.30%
Altın
1.054
1.05%
Borsa
4456
0.00%
Bitcoin
321.666
-0.10%
BTXN Coin
6.68
-17.93%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    Fenerbahçe - Giresunspor - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Giresunspor'u konuk ediyor.
    • 12.11.2022 - 16:51
    • Güncelleme : 12.11.2022 - 17:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

    13' Fenerbahçe Serdar Aziz ile topu ağlara gönderdi ancak pozisyon öncesinde faul yaptığı gerekçesiyle Joao Pedro sarı kart gördü.

    12' Ferdi Kadıoğlu, sağ çaprazdan şutunu çekti. Savunmadan seken top kornere çıktı.

    8' Ferdi'nin kullandığı uzun taçta kafalardan seken topa Joao Pedro yükselmek istedi ancak kaleci Onurcan topu kontrol etti.

    6' Sağ kanattan İrfan Can'ın kullandığı kornerde Szalai yükselip kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.

    1' İkiye iki pozisyonda sol kanattan topu sürükleyen Valencia, ceza alanındaki Pedro'ya oynadı. Top Pedro için hızlı.

    1' Maç başladı.

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'u ağırlıyor.

    Kadıköy'de oynanan ve saat 17.00'de başlayan müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Karşılaşma, beIN Sports'tan yayınlanıyor.

    İlk 11’ler

    Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, Rossi, İrfan Can, Valencia, Pedro

    Giresunspor: Onurcan, Görkem, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Sergio, Kuwas, Borja, Bajic


    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Bilgin'den yeni açıklama! 2023 Asgari ücret zammı belli oldu mu?
    Gündem

    Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Bilgin'den yeni açıklama! 2023 Asgari ücret zammı belli oldu mu?

    Sultangazi'de yayaya yol veren motosikletliye otomobil çarptı
    3. Sayfa

    Sultangazi'de yayaya yol veren motosikletliye otomobil çarptı

    Görüş Bildir