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Fenerbahçe - Giresunspor - CANLI SKOR
- 12.11.2022 - 16:51
- Güncelleme : 12.11.2022 - 17:16
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13' Fenerbahçe Serdar Aziz ile topu ağlara gönderdi ancak pozisyon öncesinde faul yaptığı gerekçesiyle Joao Pedro sarı kart gördü.
12' Ferdi Kadıoğlu, sağ çaprazdan şutunu çekti. Savunmadan seken top kornere çıktı.
8' Ferdi'nin kullandığı uzun taçta kafalardan seken topa Joao Pedro yükselmek istedi ancak kaleci Onurcan topu kontrol etti.
6' Sağ kanattan İrfan Can'ın kullandığı kornerde Szalai yükselip kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.
1' İkiye iki pozisyonda sol kanattan topu sürükleyen Valencia, ceza alanındaki Pedro'ya oynadı. Top Pedro için hızlı.
1' Maç başladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'u ağırlıyor.
Kadıköy'de oynanan ve saat 17.00'de başlayan müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Karşılaşma, beIN Sports'tan yayınlanıyor.
İlk 11’ler
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, Rossi, İrfan Can, Valencia, Pedro
Giresunspor: Onurcan, Görkem, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Sergio, Kuwas, Borja, Bajic