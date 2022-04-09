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    Beşiktaş - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 32. haftasında Avrupa Kupaları'nı hedefleyen iki takımın mücadelesinde Beşiktaş ile Alanyaspor kapışacak.
    • Haber Merkezi
    • 09.04.2022 - 08:40
    • Güncelleme : 09.04.2022 - 09:12
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    Beşiktaş - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

    20.30’da Beşiktaş’ın stadında oynanacak mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak. Zorlu karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek.

    Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan kaleci Mert Günok ve Trabzonspor maçında kırmızı kart görerek PFDK'dan 1 maç ceza alan Cyle Larin dışında eksik bulunmuyor. Sakat ve cezalı isim bulunmayan Alanyaspor ise zorlu maç öncesinde tam kadro...

    Siyah-beyazlılarda mücadele öncesinde sarı kart sınırında bulunan Oğuzhan Özyakup, Teixeira, Rıdvan Yılmaz, Welinton, Valentin Rosier, Güven Yalçın ve Souza, Alanya karşısında kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecekler.

    Akdeniz ekibinde de Efkan Bekiroğlu ve Emre Akbaba ceza sınırında. İki isim olası bir kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta oynanacak Antalyaspor derbisinde takımlarını yalnız bırakacaklar.

    Muhtemel 11’ler

    Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Souza, Can, Rıdvan, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi

    Alanyaspor: Marafona, Fatih, Juanfran, Borja, Furkan, Tayfur, Efecan, Efkan, Novais, Emre, Candeias


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