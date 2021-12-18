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Galatasaray-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri
Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 18.12.2021 - 08:40
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun 17. hafta maçında Galatasaray ile Başakşehir kozlarını paylaşacak.
Nef Stadyumu'nda saat 19:00'da oynanacak mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11’LER
Galatasaray: İsmail Çipe, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Cicaldau, Berkan, Taylan, Morutan, Kerem, Diagne
Başakşehir: Muhammet, Hasan Ali, Ndayishimiye, Duarte, Ömer Ali, Mahmut, Berkay, Visca, Deniz, Chadli, Okaka