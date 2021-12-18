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    Galatasaray-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2021 - 08:40
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    Galatasaray-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun 17. hafta maçında Galatasaray ile Başakşehir kozlarını paylaşacak.

    Nef Stadyumu'nda saat 19:00'da oynanacak mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11’LER

    Galatasaray: İsmail Çipe, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Cicaldau, Berkan, Taylan, Morutan, Kerem, Diagne

    Başakşehir: Muhammet, Hasan Ali, Ndayishimiye, Duarte, Ömer Ali, Mahmut, Berkay, Visca, Deniz, Chadli, Okaka

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