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    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları tamamlandı. Temsilcilerimizden Galatasaray gruptan lider çıkarken Fenerbahçe, konferans Ligi'ne düştü.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2021 - 03:43
    • Güncelleme : 10.12.2021 - 08:07
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    UEFA Avrupa Ligi'nin A, B, C, D, E, F, G ve H grup maçları tamamlandı.

    Turnuvada yer alan temsilcilerimizden Galatasaray, Lazio deplasmanında 0-0'lık bir skor alarak grubu nağmalup lider tamamladı.

    GALATASARAY LİDER, MARSILYA İSE GRUBU ÜÇÜNCÜ BİTİRDİ

    Grubun diğer mücadelesinde Olimpik Marsilya, konuk ettiği Lokomotiv Moskova'yı 35. dakikada Arkadiusz Milik'in golüyle 1-0 yendi.

    7 puanla grubu üçüncü sırada tamamlayan Fransa temsilcisi, yoluna UEFA Konferans Ligi play-off turundan devam edecek.

    UEFA Avrupa Ligi nde gecenin sonuçları #1

    UEFA Avrupa Ligi nde gecenin sonuçları #2

    FENERBAHÇE KONFERANS LİGİ'NE DÜŞTÜ

    Diğer temsilcimiz Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalarak Konferans Ligi'ne düştü.

    UEFA Avrupa Ligi nde gecenin sonuçları #3

    OLIMPIAKOS İKİNCİ OLARAK TUR ATLADI

    Grubun diğer maçında ise Olimpiakos, iyi başladığı maçta tehlikeli pozlisyonlara girmesine rağmen aradığı golü bulamadı. Michel Ange Balikwisha'nın golüyle 1-0 öne geçen Royal Antwerp maçı kazana taraf oldu.

    UEFA Avrupa Ligi nde gecenin sonuçları #4

    UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarının ardından tur atlayan takımlar şöyle:

    Son 16 turu: Olimpik Lyon, Monaco, Spartak Moskova, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Kızılyıldız, Bayer Leverkusen, West Ham United.

    Avrupa Ligi play-off turu: Rangers, Real Sociedad, Napoli, Olympiakos, Lazio, Braga, Real Betis, Dinamo Zagreb, Barcelona, Borussia Dortmund, Leipzig, Porto, Sevilla, Sheriff, Zenit, Atalanta.

    Gecenin sonuçları:

    A Grubu

    Olympique Lyon - Glasgow Rangers: 1-1

    Sparta Prag - Brondby: 2-0

    B Grubu

    Strum Gaz - Monaco: 1-1

    Real Sociedad - PSV Eindhoven: 3-0

    C Grubu

    Legia Varşova - Spartak Moskova: 0-1

    Napoli - Leichester City: 3-2

    D Grubu

    Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe: 1-1

    Royal Antwerp - Olympiakos: 1-0

    E Grubu

    Lazio - Galatasaray: 0-0

    Marsilya - Lokomotiv Moskova: 1-0

    F Grubu

    Braga - Kızılyıldız: 1-1

    Ludogorets - Midtjylland : 0-0

    G Grubu

    Ferencvaros - Bayer Leverkusen: 1-0
    Celtic - Real Betis: 3-2

    H Grubu

    West Ham United - Dinamo Zagreb: 0-1
    Genk - Rapid Wien: 0-1

    UEFA Avrupa Ligi nde gecenin sonuçları #5

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