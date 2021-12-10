- Haberler
- Futbol Haberleri
- UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
- Haber Merkezi
- 10.12.2021 - 03:43
- Güncelleme : 10.12.2021 - 08:07
UEFA Avrupa Ligi'nin A, B, C, D, E, F, G ve H grup maçları tamamlandı.
Turnuvada yer alan temsilcilerimizden Galatasaray, Lazio deplasmanında 0-0'lık bir skor alarak grubu nağmalup lider tamamladı.
GALATASARAY LİDER, MARSILYA İSE GRUBU ÜÇÜNCÜ BİTİRDİ
Grubun diğer mücadelesinde Olimpik Marsilya, konuk ettiği Lokomotiv Moskova'yı 35. dakikada Arkadiusz Milik'in golüyle 1-0 yendi.
7 puanla grubu üçüncü sırada tamamlayan Fransa temsilcisi, yoluna UEFA Konferans Ligi play-off turundan devam edecek.
FENERBAHÇE KONFERANS LİGİ'NE DÜŞTÜ
Diğer temsilcimiz Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalarak Konferans Ligi'ne düştü.
OLIMPIAKOS İKİNCİ OLARAK TUR ATLADI
Grubun diğer maçında ise Olimpiakos, iyi başladığı maçta tehlikeli pozlisyonlara girmesine rağmen aradığı golü bulamadı. Michel Ange Balikwisha'nın golüyle 1-0 öne geçen Royal Antwerp maçı kazana taraf oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarının ardından tur atlayan takımlar şöyle:
Son 16 turu: Olimpik Lyon, Monaco, Spartak Moskova, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Kızılyıldız, Bayer Leverkusen, West Ham United.
Avrupa Ligi play-off turu: Rangers, Real Sociedad, Napoli, Olympiakos, Lazio, Braga, Real Betis, Dinamo Zagreb, Barcelona, Borussia Dortmund, Leipzig, Porto, Sevilla, Sheriff, Zenit, Atalanta.
Gecenin sonuçları:
A Grubu
Olympique Lyon - Glasgow Rangers: 1-1
Sparta Prag - Brondby: 2-0
B Grubu
Strum Gaz - Monaco: 1-1
Real Sociedad - PSV Eindhoven: 3-0
C Grubu
Legia Varşova - Spartak Moskova: 0-1
Napoli - Leichester City: 3-2
D Grubu
Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe: 1-1
Royal Antwerp - Olympiakos: 1-0
E Grubu
Lazio - Galatasaray: 0-0
Marsilya - Lokomotiv Moskova: 1-0
F Grubu
Braga - Kızılyıldız: 1-1
Ludogorets - Midtjylland : 0-0
G Grubu
Ferencvaros - Bayer Leverkusen: 1-0
Celtic - Real Betis: 3-2
H Grubu
West Ham United - Dinamo Zagreb: 0-1
Genk - Rapid Wien: 0-1