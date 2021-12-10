UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları tamamlandı. Temsilcilerimizden Galatasaray gruptan lider çıkarken Fenerbahçe, konferans Ligi'ne düştü.

UEFA Avrupa Ligi'nin A, B, C, D, E, F, G ve H grup maçları tamamlandı.

Turnuvada yer alan temsilcilerimizden Galatasaray, Lazio deplasmanında 0-0'lık bir skor alarak grubu nağmalup lider tamamladı.

GALATASARAY LİDER, MARSILYA İSE GRUBU ÜÇÜNCÜ BİTİRDİ

Grubun diğer mücadelesinde Olimpik Marsilya, konuk ettiği Lokomotiv Moskova'yı 35. dakikada Arkadiusz Milik'in golüyle 1-0 yendi.

7 puanla grubu üçüncü sırada tamamlayan Fransa temsilcisi, yoluna UEFA Konferans Ligi play-off turundan devam edecek.

FENERBAHÇE KONFERANS LİGİ'NE DÜŞTÜ

Diğer temsilcimiz Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalarak Konferans Ligi'ne düştü.





OLIMPIAKOS İKİNCİ OLARAK TUR ATLADI

Grubun diğer maçında ise Olimpiakos, iyi başladığı maçta tehlikeli pozlisyonlara girmesine rağmen aradığı golü bulamadı. Michel Ange Balikwisha'nın golüyle 1-0 öne geçen Royal Antwerp maçı kazana taraf oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarının ardından tur atlayan takımlar şöyle:

Son 16 turu: Olimpik Lyon, Monaco, Spartak Moskova, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Kızılyıldız, Bayer Leverkusen, West Ham United.

Avrupa Ligi play-off turu: Rangers, Real Sociedad, Napoli, Olympiakos, Lazio, Braga, Real Betis, Dinamo Zagreb, Barcelona, Borussia Dortmund, Leipzig, Porto, Sevilla, Sheriff, Zenit, Atalanta.

Gecenin sonuçları:

A Grubu

Olympique Lyon - Glasgow Rangers: 1-1

Sparta Prag - Brondby: 2-0

B Grubu

Strum Gaz - Monaco: 1-1

Real Sociedad - PSV Eindhoven: 3-0

C Grubu

Legia Varşova - Spartak Moskova: 0-1

Napoli - Leichester City: 3-2

D Grubu

Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe: 1-1

Royal Antwerp - Olympiakos: 1-0

E Grubu

Lazio - Galatasaray: 0-0

Marsilya - Lokomotiv Moskova: 1-0

F Grubu

Braga - Kızılyıldız: 1-1

Ludogorets - Midtjylland : 0-0

G Grubu

Ferencvaros - Bayer Leverkusen: 1-0

Celtic - Real Betis: 3-2

H Grubu

West Ham United - Dinamo Zagreb: 0-1

Genk - Rapid Wien: 0-1