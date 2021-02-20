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    Alanyaspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2021 - 08:30
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    Alanyaspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek liderliğini sürdüren Galatasaray, zorlu Alanya deplasmanından da 3 puanla dönmek istiyor.

    Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih, Siopis, Bareiro, Efecan, Davidson, Babacar

    Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Linnes, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Belhanda, Onyekuru, Mohamed

    Alanyaspor-Galatasaray maçının muhtemel 11 leri #1

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