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Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü
Süper Lig'in 6. haftası Fenerbahçe-Giresunspor maçıyla sona erdi.
- Haber Merkezi
- 23.09.2021 - 22:07
- Güncelleme : 23.09.2021 - 22:21
Süper Lig'de 6. hafta maçları sona erdi. Haftanın son maçında Fenerbahçe, evinde Giresunspor'u ağırladı.
Sarı-laciverliler, rakibini 2-1'lik skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Galatasaray, Kayserispor deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle ayrılırken, Beşiktaş ise evinde Adana Demirspor'la 3-3 berabere kaldı.
Trabzonspor ise, deplasmanda Konyaspor ile 2-2 berabere kalarak 1 puan aldı.
SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU
GELECEK HAFTANIN FİKSTÜRÜ