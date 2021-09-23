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    Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü

    Süper Lig'in 6. haftası Fenerbahçe-Giresunspor maçıyla sona erdi.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2021 - 22:07
    • Güncelleme : 23.09.2021 - 22:21
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    Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü

    Süper Lig'de 6. hafta maçları sona erdi. Haftanın son maçında Fenerbahçe, evinde Giresunspor'u ağırladı.

    Sarı-laciverliler, rakibini 2-1'lik skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

    Galatasaray, Kayserispor deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle ayrılırken, Beşiktaş ise evinde Adana Demirspor'la 3-3 berabere kaldı.

    Trabzonspor ise, deplasmanda Konyaspor ile 2-2 berabere kalarak 1 puan aldı.

    SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

    Süper Lig de puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü #1

    GELECEK HAFTANIN FİKSTÜRÜ

    Süper Lig de puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü #2

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