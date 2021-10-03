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    Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2021 - 09:01
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    Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

    Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Teknik direktör Vitor Pereira'nın öğrencileri, Kasımpaşa'yı yenerek hem UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos mağlubiyetini unutturmak hem de liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

    Ligde geride kalan 7 haftada birer mağlubiyet ve beraberlik yaşayan Fenerbahçe, 5 kez ise sahadan galip ayrılmayı bilmişti. Topladığı 16 puanla haftaya lider giren sarı-lacivertliler, milli arayı lider geçmenin hesaplarını yapıyor.

    Geride kalan 7 haftada 1 galibiyeti, 3'er yenilgi ve beraberliği bulunan Kasımpaşa ise 6 puanla ligin 16. sırasında yer alıyor ve bu maçtan puan alarak Milli araya moralli girmek istiyor.

    MUHTEMEL 11’LER

    Fenerbahçe: Altay, Novak, Kim, Szalai, Muhammed, Zajc, Gustavo, Ferdi, Valencia, Berisha, Pelkas

    Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Evren, Sadiku, Travnik, Eysseric, Hajradinovic, Yusuf, Umut

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