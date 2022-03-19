Petrol
107.96
1.24%
Euro
16.36
0.23%
Dolar
14.79
0.60%
Altın
913.93
-0.36%
Borsa
2144
0.50%
Bitcoin
615.002
2.05%
BTXN Coin
39.43
2.36%
Bitexen
0ºC
İstanbul
Çok bulutlu 0 C

    Beşiktaş - Hatayspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Hatayspor'u konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2022 - 08:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş - Hatayspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

    İnönü Stadı'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Beşiktaş - Hatayspor karşılaşmasını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Ligin 29. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, 45 puanla 8. sırada bulunuyor.

    Sezonun 28. haftasında Medipol Başakşehir ile evinde 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray yenilgisiyle son 2 haftadan bir puan çıkarabildi.

    Süper Lig'de şu ana kadar 46 puan toplayan Atakaş Hatayspor ise 6. sırada yer alıyor.

    MUHTEMEL 11'LER

    Beşiktaş: Emre Bilgin, Rosier, Vida, Serdar, Rıdvan, Josef, Atiba, Alex Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi

    Hatayspor: Munir, Kamil, Sackey, Burak, Adekugbe, Onur, Boudjemaa, Kaabi, Ribeiro, Lobjanidze, Diouf


    İlginizi Çekebilir

    Buğra Dijital Para ile Zengin Oldu!
    Coin Haber

    Buğra Dijital Para ile Zengin Oldu!

    Bayhan, Tara Jayne'i Seren Serengil'e benzetti
    Magazin

    Bayhan, Tara Jayne'i Seren Serengil'e benzetti

    Ali Koç'tan Ferdi Kadıoğlu'na: Aferin Ferdi
    Futbol

    Ali Koç'tan Ferdi Kadıoğlu'na: Aferin Ferdi

    Görüş Bildir