Beşiktaş - Hatayspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Hatayspor'u konuk edecek.

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

İnönü Stadı'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Beşiktaş - Hatayspor karşılaşmasını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligin 29. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, 45 puanla 8. sırada bulunuyor.

Sezonun 28. haftasında Medipol Başakşehir ile evinde 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray yenilgisiyle son 2 haftadan bir puan çıkarabildi.

Süper Lig'de şu ana kadar 46 puan toplayan Atakaş Hatayspor ise 6. sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Emre Bilgin, Rosier, Vida, Serdar, Rıdvan, Josef, Atiba, Alex Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Hatayspor: Munir, Kamil, Sackey, Burak, Adekugbe, Onur, Boudjemaa, Kaabi, Ribeiro, Lobjanidze, Diouf