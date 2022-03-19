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Beşiktaş - Hatayspor maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 19.03.2022 - 08:51
Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.
İnönü Stadı'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Beşiktaş - Hatayspor karşılaşmasını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Ligin 29. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, 45 puanla 8. sırada bulunuyor.
Sezonun 28. haftasında Medipol Başakşehir ile evinde 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray yenilgisiyle son 2 haftadan bir puan çıkarabildi.
Süper Lig'de şu ana kadar 46 puan toplayan Atakaş Hatayspor ise 6. sırada yer alıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Emre Bilgin, Rosier, Vida, Serdar, Rıdvan, Josef, Atiba, Alex Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi
Hatayspor: Munir, Kamil, Sackey, Burak, Adekugbe, Onur, Boudjemaa, Kaabi, Ribeiro, Lobjanidze, Diouf