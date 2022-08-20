Antalyaspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak.

Antalya Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek.

Antalyaspor - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Ligin ilk 2 haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 2-0, sahasında da Hatayspor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, zorlu deplasmandan da galibiyetle ayrılarak yoluna devam etmek istiyor.

Muhtemel 11'ler

Antalyaspor: Boffin, Güray, Kudryashov, Ömer, Bünyamin, Soner, Fernando, Ghacha, Luiz Adriano, Ndao, Wright

Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Hugo, Denswil, Larsen, Siopis, Trezeguet, Bakasetas, Dorukhan, Abdülkadir, Djaniny