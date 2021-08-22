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    Fenerbahçe-Antalyaspor - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, eski hocası Ersun Yanal'ın takımı Antalyaspor ile karşılaşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2021 - 21:42
    • Güncelleme : 22.08.2021 - 21:51
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    3' Sağ kanatta hareketlenen Tisserand'ın ortasında Boffin topu kontrol etti.

    1' Maç başladı.

    Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlıyor.

    Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor. Fenerbahçe - Antalyaspor maçı canlı olarak beIN Sports'ta yayınlanıyor.

    Ligin ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli takım, Antalyaspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

    Antalyaspor ise sahasında oynadığı ilk hafta müsabakasında Göztepe ile 1-1 berabere kalmıştı.

    İLK 11'LER

    Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Tisserand, Szalai, Nazım, Gustavo, Sosa, Ferdi, Osayi, Muhammed, Samatta

    Antalyaspor: Boffin, Naldo, Nuri, Wright, Güray, Poli, Fredy, Amilton, Ghacha, Bünyamin, Veysel

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