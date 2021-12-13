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    Sivasspor-Galatasaray - CANLI SKOR

    Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor'a konuk oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2021 - 17:57
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 18:15
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    10' Van Aanholt sol kanattan orta açmak istedi fakat top üstten auta çıktı.

    7' Kerem Aktürkoğlu, topu sol kanattan bindiren Van Aanholt'un önüne atmak istedi fakat pasın şiddeti çok hızlı. Aut.

    3' Orta alanda topla buluşan Diagne, rakip ceza sahasına doğru uzun pas gönderdi fakat savunmada Camara topu kafayla karşıladı.

    2' Kerem Aktürkoğlu sağ kanattan topu ceza sahasına çevirdi, Sivasspor savunması topu kontrol etti.

    1' Maç başladı.

    Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

    Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. VAR hakemi olarak Arda Kardeşler görev yapacak.

    İLK 11'LER

    Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Dimitrios, Samba, Ziya, Cofie, Fayçal, Kerem, Pedro, Max Gradel, Yatabare

    Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Feghouli, Diagne

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